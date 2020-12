Köln-Sportchef Horst Heldt hadert mit Abgang von Top-Talent Florian Wirtz: "Es ist hart"

"Florian Wirtz ist nicht mehr Spieler des 1. FC Köln. Es gehört dazu, mit solchen Situationen umzugehen", so der Köln-Boss, der in dem Youngster enormes Potenzial sieht. " Wir alle gehen davon aus, dass Florian eine tolle Karriere machen wird und wünschen ihm nur das Beste. Damit ist das Thema für mich abgehakt. "

In der Tat hat sich Wirtz bereits im Alter von 17 Jahren als Stammspieler in der Bundesliga etabliert. Für die Profimannschaft des aktuellen Tabellenzweiten Bayer Leverkusen kam das Juwel seit Januar in 27 Pflichtspielen in der Bundesliga, der Europa League und dem DFB-Pokal zum Einsatz. Dabei erzielte er sechs Tore und bereitete weitere fünf vor. Mit seinem Treffer gegen den FC Bayern im Juni wurde er kurzfristig zum jüngsten Torschützen der Bundesliga – mit 17 Jahren und 34 Tagen. Mittlerweile hat ihn Youssoufa Moukoko von Borussia Dortmund abgelöst. "Florian hat unsere ohnehin großen Erwartungen in seinem ersten Jahr bei den Profis schon weit übertroffen", erklärte Leverkusen-Sportgeschäftsführer Rudi Völler im Dezember in einer Vereinsmitteilung.