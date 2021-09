Köln-Keeper Timo Horn vergleicht Ex-Trainer Peter Stöger mit Steffen Baumgart: Das lief auch damals so

Nun wollte Baumgart sicher auch nicht indirekt auf einen baldigen Meistertitel des FC spekulieren, wie es Klopp in Dortmund in der dritten Saison schaffte. Doch seine Nichts-ist-unmöglich-Attitüde hat er in das zutiefst verunsicherte Kölner Umfeld in Rekordzeit implantiert. "Es ist unglaublich, was in Köln in den letzten drei Monaten passiert ist", staunte Rekordnationalspieler Lothar Matthäus als Sky-Experte: "Sie spielen mit Leidenschaft, attraktiv, sie spielen nach vorne. Vorher haben sie nur nach hinten gespielt." Und so bedankte sich Matthäus "für einen schönen Fußball-Abend mit 90 Minuten Power-Fußball. Es hätte auch 5:5 ausgehen können." Und das nicht nur wegen der insgesamt vier aberkannten Abseitstore.