Polster poltert gegen Kramer: "Im Fußball weiß man nie, was passiert"

Gladbach-Profi Christoph Kramer hatte zuletzt einige Giftpfeile in die Domstadt geschickt. Er würde nie für Köln spielen, erklärte der Weltmeister in der Sport Bild. Diese Aussage stößt bei einer Kölner Legende auf Unverständnis. Toni Polster hat nach der klaren Kramer-Aussage zum Gegenschlag ausgeholt. "Der Junge sollte sich mal überlegen, was er sagt", polterte der Österreicher bei Sport1. "So eine Aussage ist lächerlich, vor allem vor so einem Derby. Im Fußball weiß man schließlich nie, was passiert."