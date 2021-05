Köln-Tor aberkannt: Hector und Funkel ärgern sich über Schiedsrichter-Gespann

Mit 1:4 hat der 1. FC Köln gegen den SC Freiburg verloren und damit im Bundesliga-Abstiegskampf einen bitteren Rückschlag kassiert. Dabei stand das Spiel bis in die Nachspielzeit Spitz auf Knopf: In der ersten Minute der Extrazeit schoss Jan Thielmann den Ball zum vermeintlichen 2:2 ins Tor - für den FC wäre es ein wichtiger Punkt gewesen. Doch Schiedsrichter Marco Fritz verweigerte dem Treffer die Anerkennung, weil Jonas Hector nach seiner Meinung zuvor mit dem Arm am Ball war. Den Ex-Nationalspieler brachte diese Auslegung auf die Palme.

