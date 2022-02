Köln-Trainer Baumgart über seine Vollgas-Mentalität und Jubel-Videos aus dem heimischen Wohnzimmer

Mit seinem engagierten Einsatz am Spielfeldrand zieht Steffen Baumgart viel Aufmerksamkeit auf sich. Der Trainer des 1. FC Köln spricht im Interview mit dem SPORTBUZZER. dem Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), vor dem Bundesliga-Spiel an diesem Samstag bei Schlusslicht Greu­ther Fürth (15.30 Uhr, Sky) über sein Verständnis des Trainerjobs und den Austausch mit seinen Spielern. Anzeige

SPORTBUZZER: Herr Baumgart, frieren Sie eigentlich nie? Steffen Baumgart (50): Während des Spiels nicht. In jeder anderen Situation schon, wenn die Temperaturen fallen. Dann ziehe ich mich entsprechend warm an.



Ist das Coaching im Poloshirt ein Zeichen an die Mannschaft, im Sinne von "ich bin einer von euch" und "Ärmel hochkrempeln"? Nein. Es geht mir dabei nicht um irgendein Zeichen. Ich habe auch schon eine Jacke am Spielfeldrand getragen, aber die hat meine Beweglichkeit eingeschränkt.

Baumgart-System zu kräftezehrend? "Einen Einbruch hat es nie gegeben"

Ist Ihr Team der Beweis, dass die gern bemühte Fußballweisheit "Mentalität schlägt Qualität" über einen längeren Zeitraum funktionieren kann? Entscheidend sind der Glaube an die gemeinsame Sache und das konsequente Arbeiten. Die Sachen, die gut waren, vielleicht sogar noch besser zu machen, und aus denen, die nicht gut waren, zu lernen.

Kann man den kräftezehrenden Aufwand, den Ihre Elf betreibt, über eine Saison durchhalten? Was bedeutet kräftezehrend? Die Jungs trainieren jeden Tag, und das nicht La Paloma, sondern immer nah am Limit. Diese Arbeit läuft zum Teil im Hintergrund ab, sodass sich aus vielen Mosaiksteinchen Schritt für Schritt etwas entwickelt. Diese Frage wurde mir in Paderborn auch oft gestellt. Einen Einbruch hat es auch dort nie gegeben. Im Gegenteil: Bis auf ein Jahr haben wir dort in den letzten zehn Saisonspielen immer noch zulegen können.

"Schneeballprinzip": Deshalb speilt Modeste unter Baumgart so stark

Passt es Ihnen da gut in den Kram, dass beim FC der Trainer der Star ist und der einzelne Spieler weniger im Fokus steht? In den Unterhaltungen mit den Jungs, die schon länger in Köln sind, habe ich gelernt: Jeder geht sehr entspannt mit der Berichterstattung um, weil man einfach weiß, dass man in Köln sehr schnell gefeiert und genauso schnell aus der Stadt geschrieben werden kann. Tony (Modeste; Anm. d. Red.) ist das beste Beispiel. Im Moment ist die Euphorie um ihn vielleicht noch größer als 2017. Trotzdem bleibt der Junge bei sich.

Modeste schien vor dieser Saison schon ein Auslaufmodell. Wie haben Sie ihn wieder hinbekommen? Als Spieler habe ich immer die besten Leistungen gebracht, wenn ich Spaß hatte und nicht genervt war von irgendwelchen Ideen, die für mich keinen Sinn ergaben. Daraus habe ich für meine Rolle als Trainer gelernt. Ich muss den Jungs nicht vorhalten, dass sie einen Fehler gemacht haben. Das wissen sie selbst am besten. Meine Aufgabe ist es, ihnen Lösungen an die Hand zu geben. Bei Tony kommt hinzu, dass ihm unsere Spielweise hilft. Er hat in jedem Spiel vier, fünf Abschlüsse, weil die Mannschaft mehr Torchancen herausarbeitet. Also hat er Freude. Und trifft. Das ist so ein bisschen das Schneeballprinzip.

Wie Ihre Spieler geben auch Sie 110 Prozent. Wie lange kann man dieses Agieren im roten Bereich aushalten? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich weiß nicht, ob ich in zwei oder in fünf Jahren vielleicht eine Pause brauche. Ich sehe mich aber auch gar nicht ständig im roten Bereich. Während des Spiels ist die Schlagzahl sicher höher. Unter der Woche, auf dem Trainingsplatz herrscht eine gewisse Sachlichkeit, und mein Trainerteam nimmt mir einiges an Arbeit ab.

Baumgart über Heimvideo: "Ich bin wie ich bin"

Es geht nicht um Arbeit im klassischen Sinn, sondern um die emotionale Belastung. Darüber, was irgendwann einmal sein könnte, mache ich mir keine Gedanken. Hier und jetzt muss ich meine Leistung bringen, hier und jetzt muss ich Antworten haben auf Fragen, die sich stellen. Und deshalb lebe ich nicht in der Zukunft, sondern nur im Hier und Jetzt.