Ex-Köln-Trainer Friedhelm Funkel adelt Nachfolger Steffen Baumgart: "Einfach Wahnsinn"

Friedhelm Funkel war schon nach der Bekanntgabe des Wechsels von Steffen Baumgart zum 1. FC Köln von seinem Nachfolger überzeugt. Wenige Monate später gesteht die Trainer-Legende dennoch ein, dass er "eine derart positive Entwicklung" so nicht vorhergesehen habe. Wie der 67-Jährige in seiner Kolumne für den Kicker schreibt, leiste Baumgart "überragendes" beim FC. Köln, das im Sommer unter Funkel gerade noch in der Relegation die Klasse gehalten hatte, ist nach sieben Spielen mit zwölf Punkten auf Kurs internationales Geschäft.

Die positive Entwicklung des FC sei den Verstärkungen und "ganz besonders" dem Trainer geschuldet. "Steffen hat mit seiner optimistischen, zugewandten Art direkt seine Spieler erreicht. Paradebeispiel ist Modeste, einfach Wahnsinn. Ich glaube zwar, dass Teams wie Leipzig und Gladbach auf Strecke am FC vorbeiziehen. Doch am Ende sehe ich Köln zwischen Platz 9 und 12, was ein Riesenerfolg wäre", sagte Funkel.