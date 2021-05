Köln-Coach Funkel: Nachfolger Baumgart "auf dem Weg ein sehr guter Trainer zu werden"

Friedhelm Funkel ist von der Wahl seines Nachfolgers als Cheftrainer beim 1. FC Köln total überzeugt. "Das ist eine sehr gute Entscheidung für den 1. FC Köln", sagte der aktuelle Coach der Domstädter am Donnerstag. "Steffen Baumgart ist auf dem Weg ein sehr guter Trainer zu werden. Er hat in Paderborn aus fast nichts noch sehr viel gemacht."

Baumgart, der auch beim Hamburger SV und Hannover 96 als neuer Cheftrainer im Gespräch war, freut sich auf seine neue Aufgabe. "Das hat sich am Ende am besten angefühlt, weil alle Themen mit Blick auf die jeweiligen und gemeinsamen Ziele gepasst haben", erklärte der 49-Jährige gegenüber Sport1. Demnach habe der gebürtige Rostocker "seit zwei Wochen konkret" mit den Klub-Verantwortlichen verhandelt. "Am Montagabend habe ich dann zugesagt. Ich freue mich sehr auf diese neue Herausforderung." In Köln erhält Baumgart einen liga-unabhängigen Vertrag bis 2023.