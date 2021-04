Köln-Trainer Funkel wehrt sich gegen Rassismus-Vorwürfe: "Nichts anderes war gemeint"

Funkel tätigte nach dem Abpfiff eine Aussage, die im Netz für Wirbel sorgte. "Leverkusen hat natürlich auch eine enorme Schnelligkeit durch ihre – den einen oder anderen Ausdruck darf man ja jetzt nicht mehr sagen – Spieler, die so schnell sind", hatte der 67-jährige Trainer gegenüber Sky gesagt. Einige Fans warfen im Netz dem Trainer-Rückkehrer danach Rassismus vor. Die User spekulierten, dass Funkel mit seiner Aussage auf die beiden Torschützen Leon Bailey (5./76.) und Moussa Diaby (51.) anspielte. "Friedhelm Funkel bitte sofort zurück in den Ruhestand" , lautete ein Kommentar.

Funkel-Aussage "darf nicht ohne Konsequenzen bleiben"

Die Seite "1. FC Köln Supporters USA" forderte in einem offenen Brief an den Klub sogar den sofortigen Rücktritt des 67-jährigen Trainers. "Seine Aussagen nach dem Spiel gegen Leverkusen sind polemisch, entmenschlichend und schlichtweg rassistisch. Das kann nicht sein und darf nicht ohne Konsequenzen bleiben", heißt es eingangs im Statement. Ein anderer User schrieb aber auch: "Jetzt wird also mit Friedhelm Funkel die nächste Sau durch Dorf getrieben. Der Mann ist seit 30 Jahren Fußballtrainer und nie als Rassist in Erscheinung getreten. Man kann es auch übertreiben. Seine Aussage war unglücklich, aber sicherlich nicht rassistisch gemeint."

Funkel selbst reagierte später noch auf die Aussage gegenüber Sky. Der 1. FC Köln veröffentlichte ein Foto von Funkel mit der Aussage: "In dem Interview bei Sky bezog ich mich einzig auf die enorme Schnelligkeit von Leverkusens Spielern, nichts anderes war gemeint, nichts anderes wollte ich damit sagen." Sportlich bleibt die Erkenntnis: Der FC ist nun bereits seit neun Spielen sieglos und holte in diesem Zeitraum nur zwei von 27 Punkten.