Köln-Trainer Gisdol nach Zoff mit Werder-Coach Kohfeldt genervt: "Muss er mit sich selber ausmachen"

Viele Höhepunkte gab es beim spielerisch schwachen Freitagsspiel der Bundesliga zwischen Werder Bremen und dem 1. FC Köln (1:1) nicht. Stattdessen ging es an der Seitenlinie heiß her. Immer wieder, vor allem in der Anfangsphase, gerieten die Trainer der beiden Teams, Florian Kohfeldt (Bremen) und Markus Gisdol (Köln), verbal aneinander. Während der Werder-Coach auf der Pressekonferenz nach dem Spiel versuchte, die Wogen zu glätten ("Was unter den Trainern passiert, ist immer in Ordnung"), klang Gisdol genervt: "Das muss er mit sich selber ausmachen, wie er sich da verhält", sagte der Kölner Trainer. Anzeige

Was war passiert? Laut übereinstimmenden Medienberichten gingen sich Kohfeldt und Gisdol schon kurz nach Anpfiff an. Nachdem der Bremer Trainer nach rüden Fouls bereits Karten für den Gegner forderte ("Jetzt ist aber schon nach drei Minuten klar, was sie wollen. Da muss man schnell was zeigen") sprang Gisdol auf und schrie: "Was wollen wir denn?". Als der FC-Coach dann einige Worte an Leonardo Bittencourt richtete, nachdem dieser wiederholt stöhnend zu Boden gegangen war, regte sich Kohfeldt auf: "Du redest mit meinen Spielern? Was willst du?" Die Antwort seines Gegenübers aus Köln: Kohfeldt solle sich lieber um seine eigenen Spieler kümmern.