"Leipzig hinkt ein bisschen hinterher": Köln-Trainer Baumgart vor Comeback optimistisch

Cheftrainer Steffen Baumgart ist angriffslustig nach seiner einwöchigen Corona-Quarantäne auf den Trainingsplatz des 1. FC Köln zurückgekehrt. "Ziel ist es, auch in Leipzig zu gewinnen", sagte Baumgart am Tag vor der Auftakt-Partie des 22. Spieltags der Bundesliga beim Vizemeister am Freitag (20.30 Uhr/DAZN).

