Köln-Trainer Steffen Baumgart erklärt: Rauchen erlaubt, kein Alkoholverbot

Trainer Steffen Baumgart will seine Fußball-Profis beim 1. FC Köln an der langen Leine führen und den Spielern weder das Rauchen noch das Alkohol trinken verbieten. "Wer rauchen will, soll rauchen. Es wäre gut, wenn sie es nicht vor dem Bus machen", sagte der neue Trainer des Bundesligisten in einem Interview der Bild.

