Köln-Trainer Steffen Baumgart über seinen Spielstil, das Beckenbauer-Credo und die Impfdebatte

Vor seinem ersten Bundesliga-Spiel als Cheftrainer des 1. FC Köln am Sonntag (17.30 Uhr, DAZN) gegen Hertha BSC spricht Steffen Baumgart im Interview mit dem SPORT BUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), über seinen mutigen Spielstil, mit dem er in die neue Saison gehen will. Außerdem erklärt er die Einfachheit des Fußballspiels und verrät, wie er zur Impfdebatte um die Stadion-Zuschauer steht.

SPORTBUZZER: Steffen Baumgart, "Mein defensives Spiel fängt weiter vorne an", lautet Ihr Credo. Müsste man statt dieser offensiv ausgerichteten Verteidigung nicht erst einmal die Schotten dicht machen angesichts von zuletzt 60 Gegentreffern?

Steffen Baumgart (49): Das ist der große Unterschied: Sie überlegen, was man verlieren kann. Mein Spiel aber beruht darauf, was ich gewinnen kann. Machst du hinten einfach nur die Räume eng, um dann kontern zu können, oder fangen wir mit dieser Arbeit doch gleich ganz vorne an, wo wir Ballverluste des Gegners noch schneller bestrafen können. Bei mir ist das Glas eher halb voll, nicht halb leer. Natürlich werden wir Gegentore bekommen. Aber ich habe keine Verlustängste. Für mich zählt, wie viele Tore wir erzielen. Der FC hat in der vergangenen Saison 36 Treffer erzielt, im Schnitt pro Spiel also nur 1,1 Tore. Bei meinen bisherigen Mannschaften lag der Schnitt bei 2,3, in Paderborn haben wir in der 2. Liga einen Torrekord aufgestellt.