Kölns Sportchef Aehlig: „Wir erwarten sicher nicht, hoch zu gewinnen“

Sagen wir es so: Das Matchglück und der 1. FC Köln haben in dieser Saison noch nicht zueinander gefunden. Aber wir sind weit davon entfernt, unsere Situation nur damit zu erklären.

Die Beziehung Mannschaft/Trainer war völlig in Ordnung. Achim hat sich permanent hinterfragt, vieles probiert. Aber mit jedem verlorenen Spiel wurden die Argumente weniger, in dieser Konstellation weiterzumachen.

In Zeiten wie diesen bekommt dann auch schon mal einen Elfer in der achten Minute der Nachspielzeit und geht K.o – siehe Hoffenheim .

Markus hat in Hoffenheim und beim HSV nachgewiesen, dass er Abstiegskampf kann. Er lag in den 22 Monaten übrgigens nicht in der Hängematte. Er hat sich weitergebildet, hat sich die Herangehensweisen in verschiedenen Clubs und Ligen angeschaut. Er liebt und lebt Fußball.