Kolumne von KSV-Innenverteidiger Hauke Wahl

Puh... Ich sitze hier am Schreibtisch im Avita Resort in Bad Tatzmannsdorf und überlege mir, was ich in meiner Gast-Kolumne schreiben kann. Die Idee kam von Marco Nehmer. Sie ist daraus entstanden, dass ich ihn und seine Kollegen immer mit den Worten „Na Urlauber“ begrüße, wenn ich sie am Trainingsplatz treffe. Also schlug er mir einen Rollentausch vor. Ich denke mir natürlich, dass die drei es viel entspannter haben als wir. Während wir schweißtreibende Arbeit leisten, sitzen sie auf der Tribüne und fachsimpeln über Fußball. Das muss doch ein schönes Leben sein. Zur Zeit denke ich nur: ‚Was habe ich mir da nur eingebrockt?‘ Da hatte ich wohl wieder ein zu großes Mundwerk!