"Waren nicht im Komasaufen": FC-Bayern-Trainer Julian Nagelsmann verteidigt Ibiza-Trip

Der zehnte deutsche Meistertitel ist dem FC Bayern München bereits seit dem 23. April und dem Erfolg gegen Bundesliga-Rivale Borussia Dortmund (3:1) nicht mehr zu nehmen. Eine Woche darauf enttäuschten die Münchener beim 1:3 gegen Mainz 05, einige Stars des Ensembles von Trainer Julian Nagelsmann sorgten im Anschluss an den lahmen Auftritt mit einem umstrittenen Trip nach Ibiza für Aufsehen. Rückendeckung erhielten die Bayern-Profis von ihrem Coach: " Sie waren alle nicht im Komasaufen ", betonte Nagelsmann am Sonntag bei DAZN und verteidigte die Reise seiner Schützlinge: "Sie haben sich da gut situiert verhalten, zusammengesessen und ein paar schöne Stunden gehabt."

Nach dem Flug der FCB-Stars auf die Balearen hatte es von einigen Seiten Kritik gegeben. "Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge hätten die Truppe nach einem 1:3 in Mainz niemals zwei Tage wegfliegen lassen", schrieb etwa Rekordnationalspieler Lothar Matthäus in seiner Sky-Kolumne mit Bezug auf die beiden früheren Münchner Bosse: "Eine Teambuilding-Maßnahme hätte es nach der Pleite in Bochum gebraucht, um sich dann nochmal so richtig zusammenzureißen und eine wirklich gute Saison zu spielen. Aber so hat das einen mehr als faden Beigeschmack."