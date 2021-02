Kommender RB-Gegner: Hertha-Coach Pal Dardai scherzt über Leipziger Auftritt in Budapest

Berlin. Nach dem Champions-League-Kracher gegen Liverpool geht es für RB Leipzig am Sonntag in der Bundesliga zu Hertha BSC. Dort wartet Coach Pal Dardai nach seiner Rückkehr auf den Trainerposten bei den abstiegsbedrohten Berlinern noch immer auf den ersten Sieg. „Irgendwann müssen wir auch mal eine Überraschung schaffen“, sagte Dardai: „Warum nicht am Wochenende?“ Wenn das nicht gelingen würde, breche er aber auch nicht in Panik aus, betonte der Trainer, in dessen Heimat RB gegen Liverpool spielt. Der Ungar sagte scherzhaft: „Ich habe mit keinem Koch geredet, dass die mit Magen-Darm nach Hause sollen oder sowas.“

Anzeige