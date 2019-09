Kommentar zum 100-Meter-Gold von Coleman: Ein Sieger im Graubereich

Es war das ironische Bild an diesem Abend, das den Kreis gewissermaßen schloss. Vor der Pressekonferenz mussten die Supersprinter um den neuen Weltmeister Christian Coleman aus den USA erst einmal zur Dopingkontrolle. Genau solche hatte Coleman im vergangenen Jahr drei Mal verpasst . Starten durfte er in Doha bei der WM über die 100 Meter trotzdem - und gewann am Samstagabend beim ersten Höhepunkt Gold.

Unter fadenscheinigen Begründungen wurde eine verpasste Kontrolle nämlich so datiert, dass sie nicht mehr in das Kontroll-Jahr fiel. Eine Sperre für den 23 Jahre alten Sprinter gab es somit nicht. Glück für Coleman, fragwürdig war das Vorgehen der Anti-Doping-Behörde der USA dennoch. Und so trug diese Behörde am Ende dazu bei, dass Coleman ein Weltmeister ist, der im Graubereich gesehen werden kann.