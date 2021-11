Kommentar zum Abschied des Ex-Bundestrainers: Der Abgang von Joachim Löw war ein Armutszeugnis

Jerome Boateng hatte es nicht mehr rechtzeitig geschafft. Angeblich aufgrund eines Staus stand der Lyon-Verteidiger nicht auf dem Platz - oder besser am Rande des Spielfelds - als sein langjähriger Nationaltrainer Joachim Löw vor der 9:0-Gala der DFB-Elf gegen Liechtenstein offiziell verabschiedet wurde. Beim Essen und der Feier in der Stadionloge sowie im Mannschaftshotel war Boateng dann aber sehr wohl am Start.

