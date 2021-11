Kommentar zum Abschluss der WM-Qualifikation: Jetzt muss Hansi Flick die Impfdebatte angehen

Traumstart. Selten traf dieser Begriff wohl zu gut zu wie bei Hansi Flick. Seit er die Geschicke bei der Nationalmannschaft von Joachim Löw übernommen hat, holte das DFB-Team die maximale Ausbeute von sieben Siegen in sieben Partien, bei 31:2 Toren. Doch was die Kantersiege gegen Fußballzwerge wie Liechtenstein oder Armenien wirklich wert sind, wird sich erst im nächsten Jahr zeigen, wenn es zumindest mit einem Testspielkracher Richtung Winter-WM in Katar geht.

