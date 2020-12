Kommentar zum Achtelfinal-Einzug der Bundesligisten in der Champions League: Deutsche Erfolge zur Unzeit

Was waren das für geile Bilder, die am Mittwochabend, kurz vor Mitternacht, aus Madrid zu sehen waren? Dort fieberten die Profis von Borussia Mönchengladbach – versammelt um ein iPad – Arm in Arm mit und jubelten nach einer schier unendlichen Nachspielzeit über das Remis zwischen Inter Mailand und Schachtjor Donezk, welches ihnen erstmals den Einzug ins Achtelfinale der Champions League bescherte. Ausgelassen tanzten und hüpften Lars Stindl, Christoph Kramer & Co. anschließend über den Rasen und sprachen von einem "kleinen Wunder“. Schade nur, dass die Party nicht nur vor leeren Rängen, sondern auch noch im Amateurstadion der Königlichen statt im Tempel Santiago Bernabeu stattfand.

Es waren geile, aber auch bezeichnende Bilder für diese Dezembertage, in denen alles so schön sein könnte in Fußball-Deutschland. Alle vier Teilnehmer stehen in der Runde der besten 16 Teams in Europa. Bayern und Dortmund kamen als souveräne Gruppensieger weiter, RB Leipzig setzte sich genauso in einer unfassbar schweren Konstellation mit Paris St. Germain und Manchester United durch wie Gladbach mit Real Madrid und Inter Mailand. Die Fußball-Fans hierzulande müssten sich eigentlich in den Armen liegen – dürfen sie aber nicht, tun sie auch nicht.