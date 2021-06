Kommentar zum zähen Achtelfinal-Einzug der DFB-Auswahl: So geht der Weg nicht weit

Es war der 23. Juni 2018, als Toni Kroos mit seinem Traumfreistoß in letzter Minute das Vorrundenaus gegen Schweden abwendete und das Land in Ekstase versetzte. Danach waren sich alle einig: Jetzt geht das Turnier für den amtierenden Weltmeister erst so richtig los – und doch passierte später der GAU gegen Südkorea. Deutschland sagte "Servus", Löw durfte trotz des historischen Aus nach der Gruppenphase bleiben und den Umbruch einleiten, der am Mittwochabend beinahe endgültig als gescheitert abgehakt worden wäre.