Tröstlich in diesen komplizierten Fußballzeiten, dass sich zwischen Existenzsorgen und Fankummer das Soziale in den Vordergrund gedribbelt hat. Wenn Gehaltseinbußen und Arbeitslosigkeit drohen, rücken die Spieler so eng zusammen wie die Bayern-Bosse auf der Tribüne beim Auftaktspiel gegen Schalke.