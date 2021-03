Kommentar zum neuen Auto von Sebastian Vettel: Mit diesem Aston Martin kann er es allen zeigen

Es gab Momente in den letzten beiden Ferrari-Jahren von Sebastian Vettel, die die Vermutung nahe legen konnten, dass der viermalige Formel-1-Weltmeister das Fahren komplett verlernt hat: Vermeidbare Crashs mit Max Verstappen (Silverstone 2019) oder seinem zukünftigen Teamkollegen Lance Stroll (Monza 2019), teils haarsträubende Fahrfehler wie im vergangenen Jahr am Nürburgring - und dann sein nahezu ständiges Nachsehen im direkten Duell mit seinem zehn Jahre jüngeren Stallrivalen Charles Leclerc in einem ohnehin schlechten Ferrari. Vettel hat zwei Seuchen-Jahre hinter sich. Umso mehr ist dem erfolgreichsten deutschen F1-Fahrer seit Michael Schumacher der "Fresh start" beim neuformierten Aston-Martin-Team in dieser Saison zu gönnen. Das hat sich Vettel nach all seinen Errungenschaften in der Königsklasse des Motorsports mehr als verdient.

Anzeige