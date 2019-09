Kommentar: Die Basketballerinnen des TK Hannover beweisen Mut und Herz

Viel Aufwand, finanzielles Risiko, kaum planbares Zuschauerinteresse – es ist keineswegs selbstverständlich, eine Großveranstaltung wie ein Season Opening der Frauen-Bundesliga auszurichten. Die TKH-Ladys, allen voran Ex-Profi Doro Richter, gingen dieses Wagnis dennoch ein.

Deutliches Imageplus der Turnschwestern

Eine mutige Entscheidung, die sich für den Verein bezahlt macht. Mehr als 1000 Zuschauer in der Halle und eine vielfältige Präsenz in der Stadt und der Szene – das sorgt für ein deutliches Imageplus der Turnschwestern, die zwar im vierten Jahr Bundesliga spielen, aber dennoch häufig nur am Rande der Sportwelt wahrgenommen werden.