Fehlt dem Sport die Lobby? Ein generelles Verbot steht jedenfalls in keinem Verhältnis

Das Drohszenario mit der zweiten Corona-Welle wurde über viele Monate intensiv mit Appellen vorbereitet, dann mit strikten Verboten umgesetzt. Während aber die Infektionszahlen ungeachtet dessen massiv ansteigen, fällt der Politik nichts anderes ein als Kollektivstrafen.

Es mangelt nicht an Akzeptanz

Natürlich müssen wir jetzt handeln. Aber doch bitte nicht mit der Holzhammermethode. Es mangelt nicht an Akzeptanz für schärfere Regeln. Vielmehr fehlt die feine Unterscheidbarkeit, und eine Diskussion in einer ganz zentralen Frage: In welche Teilbereiche des Lebens muss nicht maximal hart eingegriffen werden?