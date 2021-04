Kommentar zur Bestätigung für München: Die Fan-Zulassung ist das geringste Problem dieser EM

Der große Jubel nach der Bekanntgabe, dass München als Standort der Europameisterschaft erhalten bleibt , blieb aus – auch bei den deutschen Fans. Zu sehr bleiben die Zweifel, ob diese Entscheidung richtig und in diesen Zeiten vor allem vertretbar ist.

Es ist schade, dass diese gute Nachricht so untergeht, zumal es genügend Beispiele von Veranstaltungen vor Zuschauern aus anderen Ländern gibt (zum Beispiel WM-Quali oder Super Bowl), bei denen die Hygienemaßnahmen und Corona-Konzepte bestens funktioniert haben.

Natürlich mutet es skurril an, dass am gleichen Tag beschlossen wurde, dass das DFB-Pokalfinale in Berlin vor leeren Rängen stattfinden muss. Und doch sollten wir uns über die EM-Zusage freuen.