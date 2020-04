Kommentar zum Bundesliga-Neustart: Spiel mit falschen Hoffnungen ist unerträglich

Am Montag hatten Karl-Heinz Rummenigge, Hans-Joachim Watzke, Markus Söder und Armin Laschet einen Bundesliga-Neustart am 9. Mai in Aussicht gestellt. Doch noch ist alles offen, betonte DFL-Boss Christian Seifert nun. Man spielt mit falschen Hoffnungen, meint Sportchef Heiko Ostendorp.