Kommentar zur Bundesliga-Pause: Langsam wird es eng für den Fußball

Eines kann man „dem Fußball“ derzeit wahrhaftig nicht vorwerfen - nämlich dass nicht alles dafür getan und an allen Fronten dafür gekämpft und gearbeitet wird, um den Spielbetrieb in den beiden obersten Ligen so schnell wie möglich wieder aufzunehmen. Und doch ist ein Bundesliga-Neustart weder beschlossen noch in greifbarer Nähe - so viel ist spätestens seit der Konferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Mininsterpräsidenten klar.