Kommentar: Der BVB blickt in den Abgrund – und muss sich eine grundsätzliche Frage stellen

Aufreizend langsam ging Marco Reus vom Platz – dabei waren beim Schicksalsspiel von Borussia Dortmund erst 80 Minuten gespielt. Es stand 1:1, der BVB brauchte gegen Eintracht Frankfurt dringend einen Sieg, um sich seine Chancen auf die Champions League zu erhalten. Jede Sekunde zählte. Dennoch hatte Reus, immerhin Kapitän und Identifikationsfigur des BVB, aus unerfindlichen Gründen keine Eile. Das Bild des langsam vom Platz trottenden Kapitäns steht sinnbildlich für die Krisenstimmung beim BVB , der nach dieser Saison vieles, wenn nicht alles, auf den Prüfstand stellen muss. Damit sind nicht nur die Rolle von Reus und die von Mats Hummels nach dem 1:2 gegen die SGE angesprochenen Punkte wie Defizite in Chancenverwertung und Technik gemeint, sondern sehr viel Grundlegenderes.

Das Problem heißt auch Kaderplanung – und da wäre mehr Selbstkritik angebracht, als sie Hans-Joachim Watzke und Michael Zorc am Sonntag zeigten. Die Bosse attackierten ungewohnt heftig die eigene Mannschaft , die sie doch über Jahre selbst zusammengebaut haben. Zorc wird für sein gutes Händchen gelobt, hat bei aller unbestrittenen spielerischen Klasse aber auch immer wieder große Baustellen aufgemacht, die sich – und das dürfte ebenfalls gesichert sein – negativ auf den sportlichen Erfolg ausgewirkt haben.

Ja, Spieler wie Pierre-Emerick Aubameyang, Ousmane Dembélé, Jadon Sancho oder Erling Haaland haben beim BVB individuell brilliert – aber um welchen Preis? Sie alle tanzten den Verantwortlichen, Trainern wie Managern, immer wieder auch auf der Nase herum, als sie sich zu groß für den Klub fühlten – wie jüngst Haaland, dessen Vater und Berater zwei Tage vor dem so wichtigen Spiel gegen Frankfurt medienwirksam durch Europa jetteten, um ihren Klienten bei Spitzenklubs anzubieten. Das ist nicht nur schamlos, sondern hätte von Haaland selbst unterbunden werden müssen. So viel Mündigkeit ist einem 20-Jährigen zuzutrauen. Dass Zorc und Lizenzspielerchef Sebastian Kehl sich ebenfalls nicht in der Lage sahen, das Verhalten zu verurteilen, ist sogar noch bitterer.