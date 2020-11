Kommentar: Der BVB steht vor dem entscheidenden Schritt - und könnte damit Favre helfen

Fast zwei Jahre lang musste sich Lucien Favre als Trainer von Borussia Dortmund immer wieder dafür rechtfertigen, dass es seiner Mannschaft an defensiver Stabilität fehle. Die für ein Bundesliga-Spitzenteam relativ hohe Anzahl an Gegentreffern (44 in der Saison 2018/2019, 41 in der vergangenen Spielzeit) gab den Kritikern, die eine "dreckigere", härtere Spielweise einforderten, oft Recht. Favres Reaktion fiel aus, wie meistens bei ihm: bedächtig, zurückhaltend. "Es braucht einfach Zeit, es wird kommen", sagte Favre noch im Februar dieses Jahres, nachdem seine Elf mit dem 2:3-Aus im DFB-Pokal bei Werder Bremen und einem 3:4 bei Bayer Leverkusen mal wieder einiges hergeschenkt hatte. Aktuell, im dritten - und nach jetzigem Stand letzten - Vertragsjahr des Schweizers sieht es jedoch aus, als könnte der BVB diesen Entwicklungsschritt gehen - und damit womöglich die entscheidende Lücke zu den Bayern schließen.

Fakt ist: Der BVB hat in dieser Saison alle seine sieben Pflichtspielsiege ohne Gegentor eingefahren - bei zehn Partien. Vor allem in den jüngsten drei Begegnungen brannten die Dortmunder dabei kein spielerisches Feuerwerk ab. Im Derby gegen Erzrivale Schalke 04 (3:0), beim 2:0 in der Champions League gegen Zenit St. Petersburg und beim 2:0 bei Arminia Bielefeld verzeichnete die Borussia zwar exorbitante Ballbesitzanteile, hatte gemessen am immensen fußballerischen Potenzial ihrer Offensivkräfte wie Jadon Sancho, Marco Reus, Julian Brandt, Giovanni Reyna oder Erling Haaland aber verhältnismäßig wenig gefährliche Abschlüsse. Wovon sich das Team nicht nervös machen ließ - defensiv ließ es so gut wie nichts zu.

Nun wäre es albern, schon nach dem sechsten Spieltag einer obendrein von den besonderen Umständen der Coronavirus-Pandemie geprägten Saison einen Machtwechsel in der Bundesliga herbeizureden. Das verbietet sich schon deshalb, weil die Bayern von ihrer Souveränität der Vorjahre ungeachtet der überraschenden 1:4-Pleite bei der TSG Hoffenheim nichts eingebüßt haben.

Favres Problem beim BVB: Patzer gegen die "Kleinen"

Doch dass der BVB Partien gerade gegen vermeintlich schwächere Konkurrenten frei von defensiven Träumereien und mit dem nötigen Ergebnis über die Bühne bringt, war nicht immer so. Beispiele gefällig? In Favres erster BVB-Saison (2018/2019) verdaddelte Dortmund den Titel auch wegen einer 1:2-Niederlage beim späteren Tabellen-15. FC Augsburg, einer 1:2-Pleite beim damaligen Aufsteiger Fortuna Düsseldorf sowie zwei torlosen Unentschieden bei den späteren Absteigern Hannover 96 und 1. FC Nürnberg. Insgesamt holte die Borussia aus den acht Begegnungen gegen diese vier Teams 14 Zähler, der FCB 18. Zwei Punkte Vorsprung des Rekordmeisters in der Endabrechnung belegen: Ohne Patzer gegen die "Kleinen" wäre der BVB 2019 Meister geworden. In der vergangenen Saison leisteten sich die Schwarz-Gelben ähnliche Aussetzer mit vielen Gegentoren: 3:3 nach 0:3-Rückstand daheim gegen Aufsteiger SC Paderborn, 2:2 daheim gegen den späteren Relegationsteilnehmer Bremen und 1:3 beim Aufsteiger Union Berlin.