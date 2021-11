Kommentar zum BVB-Desaster gegen Ajax Amsterdam: Klappe halten, weiterkommen! 

Beim Versuch, sich für das 0:4 in Amsterdam zu revanchieren, bleibt Borussia Dortmund erfolglos. In der Champions League droht bereits das Aus in der Gruppenphase. Die Bilanz gegen Ajax ist ein Desaster, meint RND-Sportchef Heiko Ostendorp. Der BVB müsse auf die eigenen Fehler beschränken.