Kommentar zum Achtelfinale zwischen PSG-Trainer Thomas Tuchel und dem BVB: Dieses Duell ist Zündstoff pur

Das alte Sprichwort: "Man sieht sich im Leben immer zweimal" gilt natürlich auch – oder vor allem – für das Fußballgeschäft, in dem sich es alleine aufgrund der immer neuen Wettbewerbe und der Anzahl der Spiele kaum vermeiden lässt, dass sich Protagonisten irgendwann mal wieder über den Weg laufen. So wie nun im Februar und März Thomas Tuchel und Borussia Dortmund im Achtelfinale der Champions League. Oh là là! Ein Duell, welches jede Menge Zündstoff birgt, alte Wunden wieder aufreißt und längst vergangene Geschichten erneut aufs Trapez heben wird. Was für ein Brett!