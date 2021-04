Kommentar zum Champions-League-Aus von Borussia Dortmund: Jetzt müssen die BVB-Bosse liefern

Natürlich schaute sich auch der kommende BVB-Trainer Marco Rose den Auftritt seiner künftigen Mannschaft gegen Manchester City an. Borussia Dortmund verlor wie schon im Hinspiel mit 1:2 und verabschiedete sich im Viertelfinale aus dem Wettbewerb, an dem man in der nächsten Saison wohl nicht teilnehmen wird. Danach sieht es zumindest sechs Spieltage vor Schluss aus.

Ein erster Fingerzeig des BVB

Es wirkte wie ein nächster verzweifelter Versuch, die Fans und das Umfeld zu beruhigen, die sich dieser Tage bestimmt oft an ähnliche "Versprechen" aus der Vergangenheit erinnerten. So zum Beispiel an den Sommer 2016, als Hans-Joachim Watzke beteuerte, dass man "auf keinen Fall" seine drei Topspieler Mats Hummels, Henrikh Mkhitaryan und Ilkay Gündogan abgeben werde – am Ende gingen sie alle. Hummels zum FC Bayern, Mkhitaryan zu Manchester United und Gündogan zum gestrigen BVB-Gegner.

Es wird spannend zu beobachten sein, ob die Verantwortlichen diesmal liefern und den - ohne Zweifel - kommenden Angeboten für ihr Tafelsilber widerstehen können – Kohle hin, Aktionäre her. Es wird zudem ein erster Fingerzeig sein, wo der BVB in den nächsten Jahren tatsächlich hin möchte. Auch für Marco Rose.