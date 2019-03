Kommentar: England arbeitet an der Zukunft, Deutschland verwaltet die Gegenwart

Wer groß denken will, sollte auch Krisen nicht kleinreden. Darum sage ich es an dieser Stelle einfach mal frei heraus: Der deutsche Fußball liegt knapp fünf Jahre nach dem Gewinn des WM-Titels in Brasilien am Boden. Desolates Vorrunden-Aus bei der Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr, Abstieg in der Nations League, nun das kollektive Bundesliga-Aus im Achtelfinale der Champions League. Erstmals seit 2006 verfolgen die deutschen Teams die entscheidende Phase der Königsklasse nur noch vor dem Fernseher. Und sollte Eintracht Frankfurt am Donnerstagabend auch noch in der Europa League ausscheiden, hätte sich das mit dem internationalen Geschäft in dieser Saison komplett erledigt. Bitter.

"Es ist ja in Deutschland grundsätzlich so, dass das Bild oft negativ ist", sagte Nationaltorhüter Manuel Neuer nach dem Aus der Bayern gegen Liverpool und bemängelte die hierzulande oftmals kritische Sichtweise. Doch: Die blanken Fakten verbieten jedes Schönreden. Deutschlands Top-Klubs aus München und Dortmund waren gegen die "Reds" und gegen Tottenham Hotspur chancenlos. Und Schalke 04 - nun ja. Die Dominanz der Premier League in dieser Saison ist dabei nicht nur auf die Finanzkraft der Klubs zurückzuführen. Das Argument der zusammengekauften Söldnertruppen zählt nur bedingt. England arbeitet an der Zukunft, Deutschland verwaltet die Gegenwart.

Zumindest Löw verbreitet Aufbruchstimmung

Ein wenig Aufbruchstimmung verbreitet zumindest Joachim Löw. Der Bundestrainer sorgte mit der Ausmusterung des Bayern-Trios Mats Hummels, Jerome Boateng und Thomas Müller für ein Beben mittelschweren Ausmaßes. Über die Art und Weise des Abservierens kann man sicher streiten, doch der Grundsatz der Entscheidung sollte exemplarisch für den Fußball hierzulande stehen: Mut zur Veränderungen muss her. Auch wenn es unbequem ist.

Mit einem Fingerschnippen wird dies jedoch nicht gelingen. Während in England und Frankreich zahlreiche Teenager von sich reden machen und in die Nationalmannschaft drängen, scheint die einst so sprudelnde Talente-Quelle in Deutschland vorerst versiegt. Geduld ist gefragt. Und harte Arbeit. Dass sich dies auch in Zeiten, in denen Geld regiert, noch lohnt, zeigt ein Blick in Richtung der Niederlande und zu Ajax Amsterdam. Auch Oranje war am Boden, kämpft sich langsam aber wieder nach vorn. Ajax, das Real Madrid zuletzt zerlegte, ist das beste Beispiel. In Amsterdam kann man derzeit wieder groß denken.

