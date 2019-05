Kommentar zum möglichen Champions-League-Titel von Klopp mit dem FC Liverpool: "Jetzt oder nie!" 

In einer magischen Nacht drehte sein Team das Ergebnis noch um und schaffte eines der größten Comebacks der Fußballgeschichte. „Daran werde ich mich in 50 Jahren noch erinnern“, sagte der Erfolgscoach voller Adrenalin nach dem 4:0. Doch so hoch diese Leistung auch einzuordnen ist und so sehr man den Hut vor den "Reds" ziehen muss, so groß ist der Druck nun auch schon wieder mit Blick aufs Finale. Egal, ob der Gegner Ajax Amsterdam oder Tottenham heißt – spätestens nach dem Sensations-Comeback gegen Barca ist Liverpool am 1. Juni in Madrid Favorit.