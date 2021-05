Kommentar zum Champions-League-Triumph: Thomas Tuchel steht mit Chelsea erst am Anfang

Willkommen auf dem Fußball-Olymp und herzlichen Glückwunsch an "die deutsche Mafia" um Antonio Rüdiger, Timo Werner, Siegtorschütze Kai Havertz und natürlich Thomas Tuchel! In seinem zweiten Champions-League-Finale krallte sich der Erfolgscoach mit dem FC Chelsea gegen Manchester City den Henkelpott , nachdem er das angeschlagene Team, welches er als Neunter der Premier League erst im Januar übernommen und noch auf Platz 4 in die Königsklasse geführt hatte.

Was für ein Triumph für den 47-Jährigen, der als dritter deutsche Trainer in Folge nach Jürgen Klopp (FC Liverpool) und Hansi Flick mit Bayern München Europas Fußball-Thron besteigt - was für eine Leistung. Dreimal hintereinander zeigte es Tuchel seinem Freund und Vorbild Pep Guardiola, wie man mit einer klugen Taktik gegen eine individuell besser besetzte Mannschaft bestehen kann, wenn man auf seine Tugenden vertraut statt in besonderen Spielen unbedingt etwas Besonders machen zu wollen.