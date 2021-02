Kommentar: Streich verlängert beim SC Freiburg - Ein Klub zeigt, dass sich Kontinuität auszahlt

Der SC Freiburg ohne Christian Streich - kaum vorstellbar. Seit 2011 ist der 55-Jährige Chefcoach im Breisgau und damit das Gesicht des Vereins. Die Vertragsverlängerung für den dienstältesten Trainer der Bundesliga ist somit keine Überraschung. Trotz der zuletzt aufkommenden Gerüchte um ein Engagement ab der kommenden Saison bei Borussia Dortmund oder in Mönchengladbach . Überraschend angenehm ist der Weg, den der SC Freiburg seit Jahren mit Streich beschreitet. Während bei vielen anderen Klubs in brenzligen Situationen oder Negativläufen die Gerüchteküche über die Neubesetzung an der Seitenlinie brodelt, bleiben die Badener ihrer Linie treu, nicht in Panik zu verfallen und Trainer wie Unterhosen zu wechseln.

Das ist in Freiburg nicht erst seit Streich der Fall. Der Klub hatte in den vergangenen 30 Jahren inklusive dem aktuellen nur vier verschiedene Cheftrainer. Zum Vergleich: Bei Hertha BSC waren es im gleichen Zeitraum 26. Heißt: In Freiburg wird nicht nur von Kontiuität gesprochen, sie wird erfolgreich gelebt. Von diesem Weg lassen sich die Breisgauer auch durch Rückschläge nicht abbringen. Streich stieg in seiner Ära als Cheftrainer in der Saison 2014/2015 sogar aus der Bundesliga ab. Er durfte das Unternehmen Wiederaufstieg jedoch ganz branchenunüblich selbst in die Hand nehmen und schaffte umgehend die Rückker in die 1. Liga. Sie wissen einfach, was sie an ihm haben beim Sport-Club: Immerhin führte Streich den kleinen SC sogar schon zwei Mal in die Europa League.