Kommentar zum CL-Scheitern: Nagelsmann, Mannschaft, Bosse – FC Bayern muss alles hinterfragen

Natürlich fehlten am Ende nur ein paar Minütchen. Natürlich machte der FC Villarreal aus der einzigen Chance den Treffer, der zum Halbfinale reichte. Aber unter dem Strich ist der FC Bayern in der Königsklasse am leichtesten Gegner der letzten Acht gescheitert. Und schaut man sich beide Spiele an, muss man festhalten: verdient!

Anzeige