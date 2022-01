Kommentar zum Corona-Alarm in der Bundesliga: Viele Profis handeln verantwortungslos

In ihrer Blase müssen sich die Kicker an strengste Vorschriften halten, werden jeden Tag getestet, die Kontakte sind auf ein Minimum reduziert. Diese Maßnahmen schienen zu fruchten, das Konzept der DFL funktioniert seit fast zwei Jahren sehr ordentlich. Doch nach dem letzten Bundesliga-Spieltag am 19. Dezember wurden die Spieler von der Leine gelassen, verstreuten sich sofort in die ganze Welt. Wie üblich gab es in den sozialen Netzwerken Urlaubsbilder aus Dubai, den Malediven oder den USA. Am Strand, in Nobelrestaurants und Casinos, bei NBA-Spielen und auf Silvesterpartys. Es dürfte also niemanden ernsthaft gewundert haben, dass viele nach der Rückkehr eine Infektion mit im Urlaubsgepäck hatten. Aber musste das wirklich sein?