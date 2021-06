Kommentar: Das Scheitern hatte beim MTV Großenheidorn keiner auf dem Plan

Nach klarem Erfolg vor einer Woche gegen Bissendorf schien der Aufstieg beschlossene Sache. Weder Mannschaft noch Umfeld oder die Fans konnten sich ein Scheitern vorstellen. Vielleicht war es diese Selbstverständlichkeit, die die entscheidenden Prozente an Konzentration kostete. Und auch die 13:12-Führung im Spiel am Samstag gab trügerische Sicherheit. Weil die Gastgeber nichts mehr zu verlieren hatten, lief danach alles gegen den MTV.

Die Chance für den MTV Großenheidorn war riesengroß. Statt sich durch die Höhen und Tiefen einer langen Saison kämpfen zu müssen, hätte die Mannschaft in nur zwei Spielen den ersehnten Sprung die 3. Liga schaffen können.

Mehr Sport in der Region

Unsicherheit war in den Augen der MTV-Spieler zu sehen

Fredenbecks Torhüter fand mit seinen Paraden den Weg in die Köpfe der Großenheidorner Spieler, die ihren Fokus verloren und sich an den Entscheidungen der Schiedsrichter aufrieben. Dazu kam der Druck des Publikums, dem die Mannschaft offensichtlich nicht gewachsen war. Je länger das Spiel dauerte, desto mehr Unsicherheit und Angst war in den Augen der MTV-Spieler zu sehen. Dass es zu einem solchen Spielverlauf kommen könnte, damit hatte sich im Vorfeld scheinbar niemand beschäftigt.

Es wäre falsch, jetzt auf die Mannschaft draufzuhauen. Es war eine sehr bittere, aber auch wertvolle Erfahrung, aus der vor allem die jungen Spieler lernen können. Damit der Aufstieg in der nächsten Saison klappt.