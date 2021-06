Kommentar: Den Aufstieg kann den Havelser Spielern keiner mehr nehmen

Der TSV Havelse hat seine nächsten Aufstiegshelden. Wie vor 31 Jahren, als dem Team von Trainer Volker Finke der Sprung in die 2.Bundesliga gelang, schaffte nun die Mannschaft von Coach Jan Zimmermann mit einem Kraftakt den Einzug in den Profifußball.

"Wir reißen das Stadion ab": So feiert der TSV Havelse den Aufstieg in die 3. Liga!

Aufstieg in die 3. Liga perfekt! Havelse schlägt Schweinfurt auch im Rückspiel

Der Lohn für harte Arbeit

Was sich wie eine kleine Sensation anfühlt, ist in Wirklichkeit der Lohn für harte und gute Arbeit. Jan Zimmermannn als Trainer und Sportlicher Leiter hat zusammen mit den Klubverantwortlichen eine Mannschaft zusammengestellt, die keine großen Stars braucht, weil sie als Team perfekt funktioniert. Es ist kein Zufall, dass die Havelser bei Abbruch der Saison Spitzenreiter der Regionalliga Nord waren.

Mit einem klaren Plan und viel Klasse hat die Mannschaft nun in den Aufstiegsspielen da angeknüpft, wo sie im Oktober aufgehört hat. Dass der Aufstieg nach mehr als sieben Monaten ohne Pflichtspiel aus der kalten Hose gelang, ist ein weiterer Beweis für die Qualität und beeindruckende Mentalität des TSV-Teams.

Heimspiele in der HDI-Arena

Alles so wie immer, mit dieser Einstellung sind die Havelser vor den Spielen gegen Schweinfurt gut gefahren. Es gab ja auch keinen Grund, etwas anders zu machen. Durch die Qualifikation für die 3.Liga wird sich nun jedoch vieles ändern beim sympathischen Dorfverein aus Garbsen. Die Heimspiele werden in der HDI-Arnena in Hannover ausgetragen, die Gegner heißen nicht mehr Jeddeloh und Drochtersen/Assel sondern Eintracht Braunschweig und 1860 München.