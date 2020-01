Kommentar: Der 96-typische Schleudergang in Sachen Personalentscheidung

Hannover 96 stagniert

Das Machtgefälle in Entscheidungsprozessen – natürlich nur mit dem finalen kindschen Segen – in dieser heiklen Phase so deutlich zu betonen, angereichert mit einer schmalen Jobgarantie für Schlaudraff, das offenbart das fast schon traditionelle 96-Problem: Es fehlen die nachhaltigen und durchlässigen Strukturen. Alles wirkt wie aus dem Bauch heraus entschieden.

Das Dilemma ist nicht neu – und doch kommt es boomerangartig bei nahezu jeder neuen Personalentscheidung auf Schlüsselpositionen zurück. Unzählige Manager und Trainer wurden in den vergangenen Jahren verschlissen. Das Ergebnis: Den Glanzvoll-Zeiten in der Bundesliga folgt der bittere Absturz ins Unterhaus.

Hannover 96 stagniert. Martin Kind ruft zwar immer neue Modelle aus – mal das Hannover-Modell, mal das junge-dynamische, mal das erfahren-gestandene. Gehalten hat bislang keines. Jan Schlaudraff könnte der nächste sein, der an diesem System gescheitert ist. Natürlich hat er Fehler gemacht – teils frappierende Entscheidungen getroffen. Als Manager in Ausbildung, als Mann zweiter Reihe, so wie er einst 2019 begonnen hatte, sollten ihm solche Lernprozesse zugestanden werden. Ist aber nicht so. Kind selbst betont immer wieder die angestrebte Neuausrichtung. Bislang aber bewegt sich 96 einzig im Kreis.