Kommentar: Der Januar entscheidet über die Zukunft von Hannover 96

2020 – ein 96-Sportjahr zum Vergessen. Wieder einmal in dieser trüben Zweitklassigkeit. Es gibt aber durchaus erbauliche Statistiken, die das fußballerische Desaster etwas erträglicher wirken lassen. Bei den wenigsten Gegentoren zum Beispiel, hier liegt 96 mit vorn. Bei den initiierten Angriffen ebenso. Werte, die helfen wie Globulis. Sie schmecken zuckersüß, aber ob sie helfen ... Denn: Was nützen die schönsten Zahlen, wenn in der Tabelle die 12 aufleuchtet? Nix, wenn das entscheidende Ergebnis Galaxien von den viel zu hoch definierten Ansprüchen entfernt liegt.

Eine Sache schafft trotz des tabellarischen Absturzes Mut. Kenan Kocak bewies vor ziemlich genau einem Jahr, wie er einen verunsicherten, in sich zerrütteten Haufen dazu bewegen kann, couragiert aus dem Tabellenkeller herauszukraxeln. Genau das muss der bei den Fans längst nicht mehr unumstrittene Coach nun wieder schaffen.