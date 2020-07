Kommentar: Der Umbruch bei Hannover 96 birgt große Risiken 

Ein Umbruch bei Hannover 96 muss her – mal wieder. Zu schlecht war die vergangene Saison, auch wenn sie am Ende mit Platz sechs doch noch glimpflich endete. Das war ein paar Monate zuvor nicht zu erwarten gewesen. Da war die 3. Liga teilweise näher als eine weitere Saison in der 2. Liga. Schwamm drüber, Vergangenheit.