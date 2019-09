Kommentar: Deshalb ist das Spiel in Nordirland für das DFB-Team der erste richtige Härtetest

Wer nach dem Spiel in die Gesichter der deutschen Nationalspieler schaute, sah eine Mischung aus Wut, Enttäuschung und Angst. Und genau das spiegelte sich nach dem 2:4 gegen Holland auch in den Aussagen der DFB-Stars wieder. Fast schon erstaunlich selbstkritisch gingen Manuel Neuer & Co. mit der ersten Pleite nach zuletzt 14 Quali-Siegen in Folge um - und das ist gut so.