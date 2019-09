Kommentar zum DFB-Klassenerhalt: So nimmt die UEFA der Nations League die Glaubwürdigkeit

Die UEFA hatte sich das mit der Nations League eigentlich ganz clever ausgedacht. Eingeteilt nach Leistungsstärke werden die verschiedenen Nationalmannschaften erst mal in Ligen eingeteilt, wo sie dann auf ihresgleichen treffen. Wir durften so miterleben, wie das DFB-Team einigermaßen sang- und klanglos an Weltmeister Frankreich und Erzrivale Niederlande scheiterte.