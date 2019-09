Kommentar nach dem Sieg von Deutschland in Nordirland: Hört auf Mahner Toni Kroos

Mangelhafte Chancenverwertung

Tatsächlich zeigte die (neue) deutsche Mannschaft in den beiden Partien durchaus einige Stärken - allerdings wurden auch die Schwächen schonungslos offen gelegt. Der Defensivverbund funktioniert - egal in welcher Besetzung - noch alles andere als reibungslos. Die Chancenverwertung ist mitunter als mangelhaft zu bezeichnen. Und auch Einstellung und Mentalität sind durchaus noch ausbaufähig.

All diese Dinge müssen allerdings in Perfektion funktionieren, wenn das DFB-Team im nächsten Jahr tatsächlich um den EM-Titel mitspielen will. Und auch der Bundestrainer muss erst noch nachhaltig beweisen, dass er die richtigen Schlüsse aus dem Horrorjahr 2018 gezogen hat und ob er in der Lage ist, aus den vielen hochtalentierten Kickern eine verschworene Einheit zu formen, die in den entscheidenden Momenten einfach auf den Punkt da ist.

Von daher täten alle Beteiligten gut daran, Kroos‘ Worte diesmal etwas ernster zu nehmen. Schließlich wäre es nicht das erste Mal, dass er Recht behält.