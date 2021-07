Kommentar zum Olympia-Aus: Der deutsche Fußball gab erneut ein peinliches Bild ab

Von verpassten Chancen wurde in Fußball-Deutschland in den vergangenen Monaten wahrlich oft genug gesprochen – auf verschiedensten Ebenen. Nach dem Vorrundenaus der Olympiaauswahl des DFB kommt eine weitere hinzu.

Viele Vereine ließen die Mannschaft des bemitleidenswerten Trainers Stefan Kuntz im Stich, verweigerten ihren Spielern einen Lebenstraum aus purem Eigennutz. Fast noch schlimmer: Einige Profis sagten sogar freiwillig ab, stellten die Vorbereitung mit ihren Klubs über eine Teilnahme an den Olympischen Spielen.

Der Abgang von Stefan Kuntz wäre die nächste Pleite

Die verbliebenen 18 Akteure kämpften zwar bis zur letzten Sekunde, am Ende steht aber ein dritter Platz in einer Gruppe mit Saudi-Arabien und der Elfenbeinküste. Alles in allem gab der deutsche Fußball rund um die Spiele erneut ein peinliches Bild ab.