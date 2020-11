Kommentar zum DFB-Fiasko in Spanien: Jetzt muss Löw umkippen – es ist wohl seine letzte Chance

Der beste Deutsche trug an diesem Abend ein rot-kariertes Sakko: Bastian Schweinsteiger nahm während und nach der historischen 0:6-Pleite der Nationalelf in Spanien kein Blatt vor den Mund und sprach als ARD-Experte Klartext. Einige Auszüge: "Entsetzlich. Es hat sich nicht wie ein Team angefühlt." "Es kann mal 0:2 oder 0:3 ausgehen, aber nicht 0:6." "Vielleicht war es gut, vielleicht muss man über andere Alternativen nachdenken." Und: "So darf man als deutsche Nationalmannschaft nicht auftreten." In seine Wunschelf für die EM stellte er zum Abschluss des Abends Jerome Boateng und Thomas Müller. Anzeige

Viele können die Debatte um die von Joachim Löw aussortierten Weltmeister inklusive Mats Hummels nicht mehr hören. Auch ich war der Meinung, dass eine Rolle rückwärts des Bundestrainers keinen Sinn machen würde – doch seit dem Debakel von Sevilla scheint diese Turnübung alternativlos.

Der ehemalige DFB-Kapitän Schweinsteiger analysierte treffend: "Genau in solchen Spielen ist es wichtig, dass man Spieler auf dem Platz hat, die kommunizieren, die sich wehren, die die Qualität haben. Heute hat man gesehen, dass wir diese Qualität nicht haben." Gemeint ist die Qualität auf allerhöchstem Topniveau – und zwar konstant. "Reifeprüfung" haben wir die Aufgabe in Spanien genannt, die neuformierte Mannschaft fiel – bis auf den bemitleidenswerten Kapitän Manuel Neuer - geschlossen durch. Mit so einer Leistung braucht Deutschland bei der EM gegen Weltmeister Frankreich und Europameister Portugal gar nicht erst anzutreten.

Dass die Mannschaft auch in der aktuellen Besetzung deutlich mehr kann, steht außer Frage, doch sie hat keine Anführer mehr auf dem Platz. Toni Kroos wird leider nie einer werden, auch Ilkay Gündogan nicht. Leon Goretzka könnte es vom Naturell her sein, aber er benötigt dabei (noch) Unterstützung. Von jemandem wie Joshua Kimmich, der in Spanien fehlte – nicht nur physisch.

Müller, Hummels und Boateng werden gebraucht