Kommentar zum 3:3-Remis gegen die Türkei: DF-B-Elf ist zu grün

Auch in der Besetzung vom Mittwochabend sollte die Mannschaft von Joachim Löw eigentlich in der Lage sein, um mit einem Erfolgserlebnis für die anstehenden Pflichtspiele Selbstvertrauen zu tanken - doch daraus wurde wieder nichts. Fehlende Spielpraxis hin oder her. Natürlich war Antonio Rüdiger, Nico Schulz oder Julian Brandt anzumerken, dass sie aktuell bei ihren Vereinen nur wenig oder gar keine Einsatzzeit bekommen. Dennoch darf dies nicht als alleinige Ausrede gelten.

Immerhin sprach Ersatzkapitän Julian Draxler nach dem Abpfiff Klartext, als er anmerkte, auch Freundschaftsspiele seien dazu da, um sie zu gewinnen. Und Emre Can forderte: "Wir müssen erwachsener werden." Der Dortmunder war übrigens der Einzige, der bei der Geisterkulisse vor 300 Zuschauern zu hören war, der durchgehend Anweisungen gab. Draxler, Brandt und Co. waren dagegen viel zu ruhig - ein weiteres Problem, welches bereits in den vorangegangenen Auftritten auszumachen war. Der Bundestrainer war wohl auch deshalb "enttäuscht und angefressen". Er weiß vermutlich selbst am besten, dass er bei diesem Reifeprozess nur bedingt einwirken kannn. Es benötigt dafür vor allem eines: Zeit.